Начерти еще один шестиугольник, какlt;spangt;Начерти еще один шестиугольник, как на чертеже. Проведи в каждом из них по одному отрезку так, чтобы первый шестиугольник был разделен на два четырехугольника, а второй на два пятиуг...
Математика
Начерти еще один шестиугольник, какlt;spangt;Начерти еще один шестиугольник, как на чертеже. Проведи в каждом из них по одному отрезку так, чтобы первый шестиугольник был разделен на два четырехугольника, а второй на два пятиугольникаlt;spangt; lt;/spangt;lt;/spangt;как пакаже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На первом проводим вертикальную черту, а на втором горизонтальную.
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