Напишите,что необходимо предпринять,если во время купания у вас возникли судорог??
Другие предметы
Напишите,что необходимо предпринять,если во время купания у вас возникли судорог??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если почувствовали, что начало сводить пальцы рук, следует сильно сжать руку в кулак и сделать резко мах рукой в сторону от себя и разжать кулак (проделать несколько раз). При судороге мышц бедра лучше лечь на воду спиной, обхватить ногу за лодыжку, согнуть в колене и сильно потянуть рукой назад к спине.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
This is pet bird, Btrtie. She can swing______her swing какое слово дабавить up, across over down on under