Напишите,что необходимо предпринять,если во время купания у вас возникли судорог??

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Напишите,что необходимо предпринять,если во время купания у вас возникли судорог??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если почувствовали, что начало сводить пальцы рук, следует сильно сжать руку в кулак и сделать резко мах рукой в сторону от себя и разжать кулак (проделать несколько раз). При судороге мышц бедра лучше лечь на воду спиной, обхватить ногу за лодыжку, согнуть в колене и сильно потянуть рукой назад к спине.
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