Имена существительные по родам дядя Фёдор нашёл пустой дом
Русский язык
Имена существительные по родам дядя Фёдор нашёл пустой дом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дядя-м.р,Федор-м.р, дом-м.р
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
This is pet bird, Btrtie. She can swing______her swing какое слово дабавить up, across over down on under
Математика
Русский язык
Гнездятся....болот...поселился...деревн....гости....бабушк...нашел..газет...думаю...кукур??з...пятерка...математик...давно не был...зоопарк.Подбери...