Помагите с казахстана языком 4 класс с загадкой

Қазақ тiлi
Помагите с казахстана языком 4 класс с загадкой
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Гость:
Ответ будет  Дастархан
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