По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги. сколько тонн бумаги в день ??ри равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?

Математика

По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги. сколько тонн бумаги в день ??ри равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?

Автор: Гость