По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги. сколько тонн бумаги в день ??ри равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?
Математика
По плану за 5 дней фабрика должна выпустить 350 т бумаги. сколько тонн бумаги в день ??ри равномерной работе выпускала фабрика,если она перевыполнила план на 50т?
Ответ(ы):
Гость:
1) 350+50=400(т) 2) 400:5=8-(т)-в день Ответ:80 тонн в день
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