По радио перидали 45 песен для взрослых а для детей на 15 песен меньше . сколько песе?? передали по радио . как записать правельно условия задачи
Математика
По радио перидали 45 песен для взрослых а для детей на 15 песен меньше . сколько песе?? передали по радио . как записать правельно условия задачи
Ответ(ы):
Гость:
Всего-(?) Взрослые-45 песен.<- | Дети-(?)на 15 м.-----------| Решение: 1).45-15=30(песен) 2).45+30=75(песен) Ответ:75 песен передали по радио.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык