По радио перидали 45 песен для взрослых а для детей на 15 песен меньше . сколько песе?? передали по радио . как записать правельно условия задачи

Математика

По радио перидали 45 песен для взрослых а для детей на 15 песен меньше . сколько песе?? передали по радио . как записать правельно условия задачи

Автор: Гость