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РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! |0,6+х|=7
Математика
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! |0,6+х|=7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.6+x=7 ( Переносим с противоположным знаком) x=7-0.6 x=6.4
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