От чего зависит себестоимость продукции

Гость: Гость:

-от затрат на материалы для производства этого продукта -топливо, энергия идущая на производство -оплата труда персонала, выполняющего эту работу(производящая товары) -транспортировка продукции на рынок товаров и тому подобное. Средняя себестоимость вычисляется по формуле: Деление общей суммы затрат на количество произведенной продукции