От чего зависит себестоимость продукции

Обществознание
От чего зависит себестоимость продукции
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-от затрат на материалы для производства этого продукта -топливо, энергия идущая на производство -оплата труда персонала, выполняющего эту работу(производящая товары) -транспортировка продукции на рынок товаров и тому подобное. Средняя себестоимость вычисляется по формуле: Деление общей суммы затрат на количество произведенной продукции
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