В какой массу магнитного железняка содержащего 10% примисей имеется 1 т железа
Химия
В какой массу магнитного железняка содержащего 10% примисей имеется 1 т железа
Ответ(ы):
Гость:
1т___________90% Х____________100% Х = 1х100 /90 =1,1т магнитного железняка
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