Периметр квадрата BCDH равен 48 мм, а периметр квадрата GHEF равен 80 мм.Найди периметр фигуры ACDHEF. Плиз срочно нужно!!! у деда сегодня д.р. и я хочу закончить уроки до маминого приходаааа(я у деда осталась)!!
Математика
Периметр квадрата BCDH равен 48 мм, а периметр квадрата GHEF равен 80 мм.Найди периметр фигуры ACDHEF. Плиз срочно нужно!!! у деда сегодня д.р. и я хочу закончить уроки до маминого приходаааа(я у деда осталась)!!
Ответ(ы):
Гость:
так как ABGH=1/2 GHEF то 80-48=24- GHEF тогда 48+80+24= 152- ACDHEF.
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