Периметр квадрата BCDH равен 48 мм, а периметр квадрата GHEF равен 80 мм.Найди периметр фигуры ACDHEF. Плиз срочно нужно!!! у деда сегодня д.р. и я хочу закончить уроки до маминого приходаааа(я у деда осталась)!!

Математика

Периметр квадрата BCDH равен 48 мм, а периметр квадрата GHEF равен 80 мм.Найди периметр фигуры ACDHEF. Плиз срочно нужно!!! у деда сегодня д.р. и я хочу закончить уроки до маминого приходаааа(я у деда осталась)!!

Автор: Гость