Пожалуйста найдите пожалуйста какой нибудь лирический стих.Чтобы не большой,но и не маленький

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Пожалуйста найдите пожалуйста какой нибудь лирический стих.Чтобы не большой,но и не маленький
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Песнь природе Владимир Раевский О музы кроткие, простите дерзновенью Певца безвестного, летящего на Пинд Не лавры пожинать в награду песнопенью, Но видеть ваш привет, улыбку пиерид! Природе всеблагой слагаю песнь хвалебну. В благоговении, с поникшей головой, Объемлю таинство и стройность совершенну! И духом возношусь — превыше тьмы земной! 1810-е годы владимир раевский
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