В чем смысл нашей жизни?
Другие предметы
В чем смысл нашей жизни?
Ответ(ы):
Гость:
У каждого свой смысл жизни, например мой смысл это моя мама, мой папа и сестра
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