Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное написание союзов и союзных слов и ра??дельное написание сочетаний с частицами. 1) И что (бы) она ни делала, за что (бы) она ни принималась, всё выходит у неё красиво. 2) А он, всё к...

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Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное написание союзов и союзных слов и ра??дельное написание сочетаний с частицами. 1) И что (бы) она ни делала, за что (бы) она ни принималась, всё выходит у неё красиво. 2) А он, всё клуба член исправные, всё так (же) глух, и так (же) ест и пьёт за двух. 3) Так (же), как и вчера, как всегда, на площади шумели, суетились люди. 4) Что (бы) украсить двор, отец решил засадить его деревьями. 5) Что (бы) ни делал отец, сын делал то (же) самое и почти так (же) хорошо. 6) Отец и сын устали, за (то) посадили много яблонь и груш. 7) Что (бы) ни говорили, а я выполню это задание. 8) Надо было дождаться утра во что (бы) то (не, ни) стало. 9) Не для того (же) пахал он и сеял, что (бы) нас ветер осенний развеял. 10) Я не был за границей, за (то) объездил всю страну. 11) Не за (то) волка бьют, что сер, а за (то), что овцу съел!

Автор: Гость