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Известный шотландский писатель поэт
Английский язык
Известный шотландский писатель поэт
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Robert Burns .....................
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