По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.

Информатика
По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c: real; begin   write('длины сторон a b c через пробел');   readln(a,b,c);   if (a=b) and (a=c) then writeln('равносторонний')   else writeln('не равносторонний') end.
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