По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.

Информатика

По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.

Автор: Гость