По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.
Информатика
По трем введенным с клавиатуры сторонам необходимо выяснить является ли этот тре??гольник равносторонним. Если кому-то не сложно, прошу помочь. Задание делается в программе Паскаль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c: real; begin write('длины сторон a b c через пробел'); readln(a,b,c); if (a=b) and (a=c) then writeln('равносторонний') else writeln('не равносторонний') end.
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