По три придложения на каждое слово: огонёк тюль и расцвести пожалуста помагите
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По три придложения на каждое слово: огонёк тюль и расцвести пожалуста помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложения* пишется во-первых. Во-вторых пожалуйста*, в-третьих помогите*. Надо было поддерживать огонек, чтобы костер не потух. Цветок, находящийся в моей комнате, наконец, расцвел. Сестра порвала тюль в комнате родителей.
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