По три придложения на каждое слово: огонёк тюль и расцвести пожалуста помагите

Гость: Гость:

Предложения* пишется во-первых. Во-вторых пожалуйста*, в-третьих помогите*. Надо было поддерживать огонек, чтобы костер не потух. Цветок, находящийся в моей комнате, наконец, расцвел. Сестра порвала тюль в комнате родителей.