По уравнению реакции Zn(OH)2 = ZnO + H2O вычислите массу оксида цинка, образовавшегося пр?? разложении 9,9г гидроксида цинка.

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Смотри, на коэффициент, здесь их нет. Выделяешь, то что тебе по условию надо, то есть это Оксид цинка и гидроксид цинка,под ними пишешь 1 моль Находишь кол-во вещ-ва Zn(OH)2; кол-во вещ=m/M=9.9 г /99=0,1 моль составляешь пропорцию где х-кол-во вещества ZnO 0.1/1=x/1 Следовательно x=0.1 моль находишь массу=>m=v(кол-ва вещ-ва)*M(молярная масса)=0,1 моль*81=8,1 г Надеюсь поняла, я старался Удачи :)