Почему африка в экономическом вопросе самый слабый материк

Гость: Гость:

1. Из-за низкопродуктивного сельского хозяйства; 2.Слабого развития обрабатывающей промышленности; 3. Неразвитости транспортной сети; 4. Болезни, голод, ухудшение окружающей среды и другие вопросы, вызванные гражданской войной и вооруженными конфликтами, также оказывают негативное влияние на стабильное развитие экономики Африки.