Почему африка в экономическом вопросе самый слабый материк

География
Почему африка в экономическом вопросе самый слабый материк
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Из-за низкопродуктивного сельского хозяйства; 2.Слабого развития обрабатывающей промышленности; 3. Неразвитости транспортной сети; 4. Болезни, голод, ухудшение окружающей среды и другие вопросы, вызванные гражданской войной и вооруженными конфликтами, также оказывают негативное влияние на стабильное развитие экономики Африки.
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