Почему антиглобалистов рассматривают как единое движение?
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Почему антиглобалистов рассматривают как единое движение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не претендую на правильность, но у них у всех есть что-то общее - мысли и то, что они все не любят одинаково сильно, например черезмерное влияние чужой недокультуры. Кстати я антиглобалист.
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