Почему антиглобалистов рассматривают как единое движение?

История
Почему антиглобалистов рассматривают как единое движение?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не претендую на правильность, но у них у всех есть что-то общее - мысли и то, что они все не любят одинаково сильно, например черезмерное влияние чужой недокультуры. Кстати я антиглобалист.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
6 решите пожалуйста) ) срочно нужно
Ответить
Алгебра
Интеграл sin(x) / корень ( cos^2 (x) + 2 )
Ответить
Алгебра
Запишите число 3.1(23) в виде обычной дроби
Ответить
Русский язык
Зима, холод, лед, зимний, темный, холодный, метель, снег, холодильник, холодить, мороз, зимовать, зимовщик, темнеть, вьюга, зимушка, темнота. на ка...
Ответить
Математика
Выразите в миллиметрах 26,7 санти метров
Ответить