Зима, холод, лед, зимний, темный, холодный, метель, снег, холодильник, холодить, мороз, зимовать, зимовщик, темнеть, вьюга, зимушка, темнота. на какой вопрос отвечает каждое слово? как оно называется в грамматике? поставьте зна...

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Зима, холод, лед, зимний, темный, холодный, метель, снег, холодильник, холодить, мороз, зимовать, зимовщик, темнеть, вьюга, зимушка, темнота. на какой вопрос отвечает каждое слово? как оно называется в грамматике? поставьте знак ударения. подчеркните букву безударного гласного в корнях слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗимА-что? хОлод-что? лЕд-что? зИмний-какой? тЕмный-какой? холОдный-какой? морОз-что? зимовАть-что делать? зимОвщик-кто? темнЕть-что делать? вьЮга-что? зИмушка-что? темпнотА-что?
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