Зима, холод, лед, зимний, темный, холодный, метель, снег, холодильник, холодить, мороз, зимовать, зимовщик, темнеть, вьюга, зимушка, темнота. на какой вопрос отвечает каждое слово? как оно называется в грамматике? поставьте зна...

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Зима, холод, лед, зимний, темный, холодный, метель, снег, холодильник, холодить, мороз, зимовать, зимовщик, темнеть, вьюга, зимушка, темнота. на какой вопрос отвечает каждое слово? как оно называется в грамматике? поставьте знак ударения. подчеркните букву безударного гласного в корнях слов.

Автор: Гость