Помогите решить задачку........В первый час работы рабочий изготавливает а деталей, ??а каждый последующий час - на d деталей больше, чем за предыдущий. Разработайте программу, которая подсчитывает, сколько деталей изготовил ра...

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Помогите решить задачку........В первый час работы рабочий изготавливает а деталей, ??а каждый последующий час - на d деталей больше, чем за предыдущий. Разработайте программу, которая подсчитывает, сколько деталей изготовил рабочий за 8 часов работы.

Автор: Гость