Помогите решить задачку........В первый час работы рабочий изготавливает а деталей, ??а каждый последующий час - на d деталей больше, чем за предыдущий. Разработайте программу, которая подсчитывает, сколько деталей изготовил ра...
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Помогите решить задачку........В первый час работы рабочий изготавливает а деталей, ??а каждый последующий час - на d деталей больше, чем за предыдущий. Разработайте программу, которая подсчитывает, сколько деталей изготовил рабочий за 8 часов работы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program z1; var a,d: integer; s: real begin writeln ('Введите a и d'); readln (a,d); S:=(2*a+d*(8-1))/2*8 writeln ('Количество деталей за 8 часов=', s) end.
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