Сравнительная характеристтика геогррафического положения кавказа и крыма

Гость: Гость:

Крымский полуостров имеет сравнительно небольшую территорию: для сравнения можно сказать, что он в 20 раз меньше по площади Пиренейского и Балканского полуостровов, и в 15 раз - Камчатки и Малой Азии. Крым располагается 44 и 46 градусов с. ш., т.е. это южная территория, она соответствует югу Франции, Предкавказью или Великим американским озерам в Северной Америке. ____________________________ Кавказ - преимущественно горная страна, расположенная на юге СНГ (38° 25’- 47° 15’с.ш. и 36°37’ 50°22’ в.д.), между Черным и Азовским морями на западе и Каспийским морем на востоке. Северной границей Кавказа считают Кумо-Манычскую впадину, бывшую в недавнее геологическое время дном морского пролива, соединявшего Каспийский бассейн с Черноморским. За южную границу Кавказа принимается государственная граница закавказских республик с Турцией и Ираном Эта границам на западе пересекает Армянское вулканическое нагорье, затем проходит по р.Араксу и на крайнем юго-востоке образует выступ к югу с районом Талышских гор. На юге Кавказ тесно связан с горными областями Западной Азии, в состав которой он и входит. Площадь Кавказа- 440 тыс. квадратных километров. Кавказ делится на 2 части- Северный Кавказ и Закавказье, граница между которыми проводится по водораздельному гребню Большого Кавказа и по р. Псоу на Черноморском побережье Кавказа. Северный Кавказ занимает площадь около 250 тыс. кв.