Почему бериллий и магний не относятся к щелочноземельным металлам?
Химия
Почему бериллий и магний не относятся к щелочноземельным металлам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня такой же вопрос,так как на сомом деле они относятся к щелочноземельным металлам...
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