Почему биоценоз считают сложной живой системой

Биология
Почему биоценоз считают сложной живой системой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что в биоценозе происходит очень большое число разнообразных процессов и взаимодействий. Вещества производятся и потребляются, организмы рождаются и умирают, организмы находятся в различных взаимоотношения между собой (хищничество, конкуренция, паразитизм), постоянно происходит круговорот различных веществ (вода, азот, кислород и тд.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите примеры (Д) и (Е) напешите полное решение!!!
Ответить
Математика
Увеличь на ..... 2на 8- 3 на 6- 4 на 1- уменьши на ..... 9 на 5- 10 на 7- 6на 5-
Ответить
Математика
Решите задачу!!!!!! Расстояние 180км В первый день проехал 40% пути со скоростью 45км/Ч Остальную по проселочной но там уменьшил скорость на...
Ответить
Математика
Можете решите по быстрее
Ответить
Математика
1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(
Ответить