Почему биоценоз считают сложной живой системой

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Потому, что в биоценозе происходит очень большое число разнообразных процессов и взаимодействий. Вещества производятся и потребляются, организмы рождаются и умирают, организмы находятся в различных взаимоотношения между собой (хищничество, конкуренция, паразитизм), постоянно происходит круговорот различных веществ (вода, азот, кислород и тд.)