Можете решите по быстрее

Гость: Гость:

1) а) = 6 б) = (-43) в) = (-8) г) = (-2) д) = (-2,4) е)- 3 -2 - 9 - 4 -13 ---- + ---- = доводим до общего знаменателя 30, --- + --- = ---- -10 -15 - 30 -30 - 30 2) а) = (-30) б) = (-4,8) 3) а) х = -2,5 - 4,6 х = - 7,1 б) сорри 4) 78 руб - 100% 97,5 руб - х % отсюда 97,5 * 100 / 78 = 125 % 125 - 100 = 25 % ответ на 25 % повысилась цена проверяем 78 + 25% = 97,5