Можете решите по быстрее

Математика
Можете решите по быстрее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) а) = 6      б) = (-43)      в) = (-8)      г) = (-2)      д) = (-2,4)      е)- 3     -2                                                                           - 9     - 4        -13               ----  +  ---- = доводим до общего знаменателя 30, ---  +  ---     =   ----          -10     -15                                                                       - 30    -30      - 30    2) а) = (-30)     б) = (-4,8) 3) а)  х = -2,5 - 4,6      х = - 7,1     б)   сорри 4) 78 руб - 100%      97,5 руб - х % отсюда   97,5 * 100 / 78 = 125 % 125 - 100 = 25 % ответ     на 25 % повысилась цена  проверяем 78 + 25% = 97,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) tg^2(3п/2+а); 2) sin^2(180°-х)+sin^2(270°-x); Помогите пожалуйста меня не было на теме незнаю как делать(
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зарание спасибо:)))))))))) В чём сходство и различие формы тела лягу...
Ответить
Английский язык
How much you mean to me/for me как будет правильнее?
Ответить
Математика
В киоске 10 газет,а журналов на 3 меньше.Сколько всего газет и журналов?
Ответить
Математика
На одной пасеке 48 ульев а на другой 44.С первой пасеки сняли на 80 кг больше мёду чем ??о второй.Сколько мёду собрали с каждой пасеки ответ:с1-й...
Ответить