В киоске 10 газет,а журналов на 3 меньше.Сколько всего газет и журналов?
Математика
В киоске 10 газет,а журналов на 3 меньше.Сколько всего газет и журналов?
Ответ(ы):
Гость:
1)10-3 =7(штук) - журналов в киоске 2) 10+7 = 17 ( штук) - всего газет и журналов в киоске Ответ: 17 газет и журналов
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