Напишите несколько предложений (5-7) на тему: "Почему я люблю гулять пешком."
Русский язык
Напишите несколько предложений (5-7) на тему: "Почему я люблю гулять пешком."
Ответ(ы):
Гость:
я люблю гулять пешком . потому что когда идеш и виде всю природу . когда я иду гулять можно с кем нибуть познакомитьс .
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