Отправляясь в поход, туристы первые 20 км проехали на электропоезде за 15 мин,затем 10 км -на автобусе за 10 минут. Последние 5 км они прошли пешком за 1 час. С какой средней скоростью двигались туристы? Дано и решение
Физика
Отправляясь в поход, туристы первые 20 км проехали на электропоезде за 15 мин,затем 10 км -на автобусе за 10 минут. Последние 5 км они прошли пешком за 1 час. С какой средней скоростью двигались туристы? Дано и решение
Ответ(ы):
Гость:
Дано: Lэл.поезд= 20 км, tэл.поезд= 15мин =0,25 часа Lавтобус= 10 км, tавтобуса = 10мин = 0,1666 часа Lпешком= 1 км, tпешком = 1 час. Найти Vсреднее. Vэл.поезд= 20/0,25=80 км/час Vавтобус= 10/0,1666=60 км/час Vпешком= 1/1=1 км/час Vсреднее= ( Vэл.поезд+Vавтобус+Vпешком)/3= (80+60+1)/3=47 км/час
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