Отправляясь в поход, туристы первые 20 км проехали на электропоезде за 15 мин,затем 10 км -на автобусе за 10 минут. Последние 5 км они прошли пешком за 1 час. С какой средней скоростью двигались туристы? Дано и решение

Физика

Отправляясь в поход, туристы первые 20 км проехали на электропоезде за 15 мин,затем 10 км -на автобусе за 10 минут. Последние 5 км они прошли пешком за 1 час. С какой средней скоростью двигались туристы? Дано и решение

Автор: Гость