Решите пожалуйста. Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно ??австречу друг другу выехали грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км /ч меньше , чем скорость легковой . через 2 ч маши...

Математика

Решите пожалуйста. Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно ??австречу друг другу выехали грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км /ч меньше , чем скорость легковой . через 2 ч машины еще не встретились , но через 3 ч после встречи они стали удаляться друг от друга . Оцените скорость грузовой машины .

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