Решите пожалуйста. Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно ??австречу друг другу выехали грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км /ч меньше , чем скорость легковой . через 2 ч маши...

Математика
Решите пожалуйста. Из двух городов, расстояние между которыми 288 км, одновременно ??австречу друг другу выехали грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины на 30 км /ч меньше , чем скорость легковой . через 2 ч машины еще не встретились , но через 3 ч после встречи они стали удаляться друг от друга . Оцените скорость грузовой машины .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Решаем.  S = (v1+v2)*t  1)   [V+ (V+30)]*2  = 4*V+60 <288  - через два часа не встретились 2)   [V+ (V+30)]*3 = 6*V +90 > 288 - через три часа разъезжаются. Преобразуем 3)   V < (288-60)/4= 228/4 = 57 км/час 4)    V > (288-90)/6 = 198/6 = 33 км/час Или в одном неравенстве     33 < V < 57 -  Ответ: Скорость грузовой автомашины от 33 до 57 км/час
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