Постройте словосочетания таким образом, чтобы первое слово было независимым, а слова в скобках - зависимыми. 1) Отец (подруга, мой) 2) Бродить (удовольствие, роща, березовый) 3) Прослушать (сообщение, радио, интересный) 4) ...

Русский язык

Постройте словосочетания таким образом, чтобы первое слово было независимым, а слова в скобках - зависимыми. 1) Отец (подруга, мой) 2) Бродить (удовольствие, роща, березовый) 3) Прослушать (сообщение, радио, интересный) 4) Песня (знакомый, друзья)

Автор: Гость