Чему ровна сумма всех натуральных чисел ,лежащих на координатной прямой между числами -15,6 и 23,1

Математика
Чему ровна сумма всех натуральных чисел ,лежащих на координатной прямой между числами -15,6 и 23,1
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