ПОМОГИТЕ! ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛЛОВ Чтобы ускорить процесс создания газона в парке,??одготовленную землю покрывают дёрном.На 5 погонных метров газона расходуется в среднем 337 дернин.Определите число дернин,необходимое для газона...
Математика
ПОМОГИТЕ! ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛЛОВ Чтобы ускорить процесс создания газона в парке,??одготовленную землю покрывают дёрном.На 5 погонных метров газона расходуется в среднем 337 дернин.Определите число дернин,необходимое для газона длиной 45 метров. Желательно действия с пояснением
Ответ(ы):
Гость:
Пусть на газон длиной 45 м требуется х дернин. Составляем пропорцию: 337/5=х/45, откуда х=337*45/5=337*9=3033 дернины.
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