ПОМОГИТЕ! ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛЛОВ Чтобы ускорить процесс создания газона в парке,??одготовленную землю покрывают дёрном.На 5 погонных метров газона расходуется в среднем 337 дернин.Определите число дернин,необходимое для газона...

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ПОМОГИТЕ! ДАМ ОЧЕНЬ МНОГО БАЛЛОВ Чтобы ускорить процесс создания газона в парке,??одготовленную землю покрывают дёрном.На 5 погонных метров газона расходуется в среднем 337 дернин.Определите число дернин,необходимое для газона длиной 45 метров. Желательно действия с пояснением

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