Каким образом воду можно использовать в качестве топлива?

Гость: Гость:

Котел (газовый, угольный или другой) нагревает воду. Вода подается по трубам в батареи, отдает тепло батареям, батареи отдают тепло воздуху в помещении(которое обогревается). Вода охлаждается и возвращается к котлу. Цикл повторяется. Вода принимает участие в выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях. Затем электрикой питаются электрообогреватели.