Каким образом воду можно использовать в качестве топлива?
Окружающий мир
Каким образом воду можно использовать в качестве топлива?
Ответ(ы):
Гость:
Котел (газовый, угольный или другой) нагревает воду. Вода подается по трубам в батареи, отдает тепло батареям, батареи отдают тепло воздуху в помещении(которое обогревается). Вода охлаждается и возвращается к котлу. Цикл повторяется. Вода принимает участие в выработке электроэнергии на гидроэлектростанциях. Затем электрикой питаются электрообогреватели.
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