Катер,собственная скорость которого равна 15 км/ч прошел по течению реки 36 км и вер??улся обратно,затратив на весь путь 5ч. найдите скорость течения реки.
Алгебра
Катер,собственная скорость которого равна 15 км/ч прошел по течению реки 36 км и вер??улся обратно,затратив на весь путь 5ч. найдите скорость течения реки.
Ответ(ы):
Гость:
Получится вот так :)
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