Катер,собственная скорость которого равна 15 км/ч прошел по течению реки 36 км и вер??улся обратно,затратив на весь путь 5ч. найдите скорость течения реки.

Алгебра

Катер,собственная скорость которого равна 15 км/ч прошел по течению реки 36 км и вер??улся обратно,затратив на весь путь 5ч. найдите скорость течения реки.

Автор: Гость