Помогите пж СРОЧНО! Выполните сложение или вычитание дробей, полученные выражен??я упростите: а) m\9 + 5-m\6= б) 1\c - c+2\c^2= в) 4\3x-2 - 4\3x+2= г) 3m+n\mn - 3n-m\n^2= д) 4x\3x-6 + 5x\8x-16=
Алгебра
Помогите пж СРОЧНО! Выполните сложение или вычитание дробей, полученные выражен??я упростите: а) m\9 + 5-m\6= б) 1\c - c+2\c^2= в) 4\3x-2 - 4\3x+2= г) 3m+n\mn - 3n-m\n^2= д) 4x\3x-6 + 5x\8x-16=
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, что так: а) б) в) u)
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