Выпишите из приведённого списка-пробирка,магний,сера,ваза,провод,олово-названия: а) тела;б) вещества

Химия
Выпишите из приведённого списка-пробирка,магний,сера,ваза,провод,олово-названия: а) тела;б) вещества
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тела-пробирка,ваза,провод, ВЕЩЕСТВА-МАГНИЙ,СЕРА,......ОЛОВО
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