К слову жёсткий, может быть однокоренное слово жесток? если нет, то к примеру какое?

Русский язык
К слову жёсткий, может быть однокоренное слово жесток? если нет, то к примеру какое?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только что специально статью почитала на эту тему.  Не очень простой вопрос. Оказывается в 17 веке это действительно были слова схожие по смыслу и написанию, но позже они разошлись и сейчас с точки зрения современного русского языка, всё таки эти два слова имеют разные корни. Даль в словаре отмечал эти слова как разные.  Так что - тут нет однозначного ответа.
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