Помогите пожалуйста решить... это контрольная на формулы понижения степени... задание во вложении

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Используя формулу cos(x)=2cos²(x/2)-1, находим cos²(x/2)=(1+cos(x))/2. Так как π/2<x<π, то π/4<x/2<π/2, то есть угол x/2 принадлежит первой четверти. Но тогда cos(x/2)>0, и cos(x/2)=√(1+cos(x))/2=√(1-6/7)/2=√1/14. Ответ: cos(x/2)=√1/14