Дополните строчку рифмами .Ща ща ща в речке выловил ?
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Дополните строчку рифмами .Ща ща ща в речке выловил ?
Ответ(ы):
Гость:
Ща ща ща, в речке выловил ЛЕЩА
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