Дополните строчку рифмами .Ща ща ща в речке выловил ?

Русский язык
Дополните строчку рифмами .Ща ща ща в речке выловил ?
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Гость:
Ща ща ща, в речке выловил ЛЕЩА
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