Придумайте по 5 примеров на правила чк-чн

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Придумайте по 5 примеров на правила чк-чн
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Очки Кочка Дочка  Ночка Почка Точно Вечно Конечно Речной Гаечный
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