Какие исторические события, важные для становления государства Российского, происходили на территории Русской равнины?
География
Какие исторические события, важные для становления государства Российского, происходили на территории Русской равнины?
Ответ(ы):
Гость:
Веками на Русской равнине развивалась культура и хозяйство из европейской части России отправлялись в далекие края землепроходцы. Древнейшие города расположены на Русской равнине такие как: Москва, Великий Новгород, Псков, Казань, Архангельск, Рязань, Ярославль. Эти города очень давно ценятся своими народными промыслами, ярмарками и т.д. Русская равнина славится и своими историческими битвами, которые проходили на ее территории. Это и бытва с татаро – монголами, и с армией Наполеона, с гитлеровцами и т.д. Славится в веках природно – исторические святыни – места русской боевой славы: Куликово поле, Бородинское поле, Чудское озеро, Прохоровское поле и т.д. Красота природы Русской равнины давала вдохновение нашим поэтам и писателям, художникам, географам, естествоиспытателям.
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