ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОМОГИТЕ !!! В воде массой 21 г растворили 4г нитрата калия.определите массовую долю(%) в растворе . #2 Вычислите массовую долю(%) хлороводорода в растворе кислоты , содержащем 14,6г HCL и 385,4 г воды

Химия

ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОМОГИТЕ !!! В воде массой 21 г растворили 4г нитрата калия.определите массовую долю(%) в растворе . #2 Вычислите массовую долю(%) хлороводорода в растворе кислоты , содержащем 14,6г HCL и 385,4 г воды

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