ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОМОГИТЕ !!! В воде массой 21 г растворили 4г нитрата калия.определите массовую долю(%) в растворе . #2 Вычислите массовую долю(%) хлороводорода в растворе кислоты , содержащем 14,6г HCL и 385,4 г воды
Химия
ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОМОГИТЕ !!! В воде массой 21 г растворили 4г нитрата калия.определите массовую долю(%) в растворе . #2 Вычислите массовую долю(%) хлороводорода в растворе кислоты , содержащем 14,6г HCL и 385,4 г воды
Ответ(ы):
Гость:
W=425=0.16(16%) w(HCl)=14.6400=0.0365(3,65%)
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