Укажите слово, в котором есть приставка от-. Отчество Отбор Отрочество Отвага Отопительный

Русский язык
Укажите слово, в котором есть приставка от-. Отчество Отбор Отрочество Отвага Отопительный
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Гость:
Отбор********************
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