1. Какие слова в тексте может заменять местоимение? а) Существительные; б) Прилаг??тельные; в) Глаголы; г) Числительные. 2. Какими членами предложения могут являться местоимения? а) Всеми, кроме сказуемого; б) Всеми; в)...

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1. Какие слова в тексте может заменять местоимение? а) Существительные; б) Прилаг??тельные; в) Глаголы; г) Числительные. 2. Какими членами предложения могут являться местоимения? а) Всеми, кроме сказуемого; б) Всеми; в) Только определениями и дополнениями; г) только дополнениями и обстоятельствами. 3. Как изменяются местоимения? а) Только по падежам; б) Только по родам; в) По падежам, родам и числам; г) Только по числам. 4. Для чего в тексте используется местоимение? а) Для замены часто повторяющихся слов; б) Для связи предложений и абзацев; в) Для разделения предложений и абзацев; г) Для обогащения словарного запаса. 5. К какому типу местоимения относится местоимение себя? а) Личное; б) Вопросительное; в) Отрицательное; г) Возвратное. 6. К какому типу местоимений можно отнести слово всякий? а) Притяжательное; б) Указательное; в) Определительное; г) Относительное. 7. Какое слово в ряду его, их, тех, меня, тебе является лишним? а) Тебе; б) Их; в) Меня; г) Тех. 8. Какая из строк содержит примеры отрицательного типа местоимений? а) Нечто, незачем, кое-как; б) Свой, наш, ваш; в) Ничей, никто, ничего; г) Другой, такой, самый. 9. Сколько типов местоимений существует? а) 1; б) 9; в) 10; г) 15.

Автор: Гость