Самолет может пролететь 4500 км за 5 ч. Какое расстояние он пролетит за это время, если уменьшит скорость на 120 км/ч?

Математика
Самолет может пролететь 4500 км за 5 ч. Какое расстояние он пролетит за это время, если уменьшит скорость на 120 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость- 4500 разделить на 5=900 км/ч,  900-120=780 км/ч,    780 умножить на 5= 3900
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