Самолет может пролететь 4500 км за 5 ч. Какое расстояние он пролетит за это время, если уменьшит скорость на 120 км/ч?

Математика

Самолет может пролететь 4500 км за 5 ч. Какое расстояние он пролетит за это время, если уменьшит скорость на 120 км/ч?

Автор: Гость