Дано масив А[1..n]. Скласти програму пошуку кількості елементів масиву які кратні 3 і некратні 5.
Информатика
Дано масив А[1..n]. Скласти програму пошуку кількості елементів масиву які кратні 3 і некратні 5.
Ответ(ы):
Гость:
Const N = 5; var a:array[1..N] of integer; i, s: integer; begin s:=0; for i:=1 to N do begin readln(a[i]); If (a[i] mod 3 = 0) and (a[i] mod 5 <> 0) then s:=s+1; end; writeln(s); end.
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