Пожалуйста 2, 3 задание

Алгебра
Пожалуйста 2, 3 задание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. 4у-8 3. а третья я не понял простите
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