Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и ре...
Математика
Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и решить задачу 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
4*5=20км 45-20=25км 25:5=5кмчас
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