Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и ре...

Математика
Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и решить задачу 4 класс
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Ответ(ы):
Гость:
4*5=20км  45-20=25км  25:5=5кмчас
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