Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и ре...

Математика

Из города одновременно в противоположных напрвлениях вышли два путешественника.??ерез 5ч расстояние между ними было равно 45км.Первый путишественник шёл 4км/ч.С какой скоростью шёл второй путешественник?Составить уравнение и решить задачу 4 класс

Автор: Гость