Спиши, вставляя пропущенные буквы. Природа щедро од..рила землю цв..тами. Гладь ..зёр она разукрасила кувш..нками. Луга и л..са она осыпала ромашками и ландышами. Скромными маками украшены суровые северные острова. К в..ршина...
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Спиши, вставляя пропущенные буквы. Природа щедро од..рила землю цв..тами. Гладь ..зёр она разукрасила кувш..нками. Луга и л..са она осыпала ромашками и ландышами. Скромными маками украшены суровые северные острова. К в..ршинам гор она забросила эдельвейсы.
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Гость:
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