сочинение по казахскому языку на тему моя родина 4 класс
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сочинение по казахскому языку на тему моя родина 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
Менін туған елім ол қазақстан. қазақстан өте əдемі сұлу жер. қазақстанда үлкен таулар ұзын өзендер мен көлдер бар.
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